Göçmenköy’de otobüs cebi yapılıyor

Belediye Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Göçmenköy’de yaşanan trafik sıkışıklığını gidermek için, okul otobüsleri için bir cep yapılmasına başlandığını açıkladı.

Harmancı’nın paylaşımı şu şekilde: Okul dönemleri özellikle öğrenci indirmede ve almada güvenlik ve trafik problemi olan Göçmenköy girişindeki (Eziç yanı) Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nin bahçe duvarlarını içeriye alarak otobüsler için cep yaratıyoruz, hem öğrenciler daha güvenli okula girip çıkabilecek hem de trafik akışkanlığı sekteye uğramayacak.