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Gönyeli’de bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

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Gönyeli’de bazı bölgelerde orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle bugün 1 saatlik elektrik kesintisi yaşayacak.
Gönyeli’de bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak

PLANLI KESİNTİ (LEFKOŞA İLÇESİ)

17 Ağustos 2023 Perşembe günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 10:00 ile yaklaşık 11:00 saatleri arasında; Eski Gönyeli-Boğaz yolunda Plümer Koruluğu ile Gönyeli Spor Kulübü arası bölgeye elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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