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Gönyeli'de motosiklete çarptı!

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Gönyeli'de motosiklete çarptı! Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.
Gönyeli'de motosiklete çarptı!

14.03.2024 tarihinde, saat 22.00 sıralarında, Gönyeli'de Belediye Bulvarı üzerinde, Ezgi Şaşkara Sayar (K-33) yönetimindeki RS 662 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, Espressolab isimli iş yeri önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu önünde aynı istikamete doğru seyreden ve önündeki trafiğin durması sonucu durmak zorunda kalan Derviş Aplak (E-57) yönetimindeki SZ 337 plakalı motosiklete çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

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