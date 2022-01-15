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Google, İngiltere'de 1 Milyar Dolara Ofis Aldı

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Google, şu anda kiracı olduğu Londra’nın merkezindeki bir binayı satın almak için 1 milyar dolar harcadı.
Google, İngiltere'de 1 Milyar Dolara Ofis Aldı

ABD'li teknoloji devi Google, şu anda pandemi nedeniyle evden çalışma sistemi uyguluyor. Ancak şirket, yeni yatırımlarıyla ofislerini büyütmeye devam ediyor.

Google, şu anda kiracı olduğu Londra’nın merkezindeki bir binayı 1 milyar dolara satın aldı. İngiltere’de yaklaşık 6 bin 400 kişiyi istihdam eden Google, satın aldığı binayı tamamen yenileyerek çalışan sayısını artıracak.

GOOGLE, İNGİLTERE'DEKİ İŞ GÜCÜNÜ ARTIRIYOR

Google’ın ana şirketi Alphabet’in yöneticisi Ruth Porat, yaklaşık 20 yıldır İngiltere’de faaliyet gösterdiklerini ve yeni ofisin 10 bin kişilik bir çalışma alanına sahip olacağı söyledi.

 

Google, İngiltere de 1 milyar dolara ofis aldı #1

Google, satın aldığı binayı yüz yüze ekip çalışmasına ve hibrit çalışma sistemine uygun olarak yeniden restore edecek.

Ana yapısal işlerin bu yıl bitmesi beklenen bina tamamlandığında, 11 kat yükseliklikte olacak ve 25 metrelik bir yüzme havuzuna, kapalı basketbol sahasına ve masaj odalarına sahip olacak.

 

google

 

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