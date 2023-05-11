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Gözler İngiltere'de! Sterlin'de karar günü

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İngiltere Merkez Bankası bugün saat 14:00'te faiz kararını açıklayacak. Banka art arda 12. faiz artırımına hazırlanıyor, ancak görünüm belirsizliğini koruyor.
Gözler İngiltere'de! Sterlin'de karar günü

Enflasyon yükselmeye devam ederken İngiltere Merkez Bankası’nın bugün üst üste 12. toplantısında faiz oranlarını artırması bekleniyor.

Birleşik Krallık ekonomisi bu yıl şimdiye kadar beklentilerden daha iyi bir performans gösterdi ve işgücü piyasası esnek görünmeye devam ediyor.

ENFLASYON YÜZDE 10'UN ÜZERİNDE

Ülkede yıllık manşet enflasyon, sürekli yüksek gıda ve enerji faturalarının etkisiyle Mart ayında yüzde 10′un üzerinde kalırken, çekirdek enflasyon da sabit kalarak sağlamlaşma riskini vurgulayarak değişmedi. Ancak Banka, 2023′ün ortasından itibaren hızla düşerek yıl sonuna kadar yaklaşık yüzde 4′e ulaşmasını bekliyor.

Piyasa, neredeyse oybirliğiyle, Para Politikası Kurulu’nun (MPC) 25 baz puanlık bir artış daha seçmesini beklerken, ekonomistlerin çoğunluğu, Banka faizini yüzde 4,25′ten yüzde 4,5′e çıkarmak için 7′ye karşı 2′lik bir oylama bekliyor.

Fed geçen hafta 25 baz puanlık bir artış daha gerçekleştirdi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) geçen hafta faiz oranlarını Kasım 2008′den beri görülmeyen seviyelere yükselten 25 baz puanlık bir artışı seçerek yürüyüş döngüsünü yavaşlattı.

PİYASA NE BEKLİYOR?

İngiltere Merkez Bankası, İngiltere’nin önümüzdeki iki yıl içinde en kötü performans gösteren büyük ekonomi olacağı ve enflasyonun emsallerinden önemli ölçüde yüksek olduğu için daha zorlu bir iple karşı karşıya.

Barclay’s ekonomistleri, MPC’nin transatlantik muadilinin liderliğini takip edebileceğini ve “yeni bir niteleyicinin sonun yaklaştığının sinyalini verebileceğini” öne sürdü.

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