Grand Saphire İskele Long Beach'de açıldı

Kıbrıs'ın en kapsamlı yaşam projesi ve turizm yatırımı Grand Sapphire dün akşam düzenlenen görkemli bir törenle hizmete girdi.

Siyaset, iş dünyası, sanat ve spor camiasından seçkin konukların katılımı ile gerçekleşen açılış uzun süre hafızalardan çıkmayacak.

Türkiye'nin uluslararası başarıları ile de bilinen en önemli sanatçılarından Sertap Erener konserinin de yer aldığı açılışta dans ve havai fişenk gösterileri, görsel şovlar ve konuşmalar yer aldı. Sertap Erener konuklara unutulmaz bir konser verdi.

NorthernLand Group'un en büyük projesi olan ileri teknoloji ve yüksek standartlara sahip Grand Sapphire, 600 yatak kapasitesi ile turizm sektöründe hizmet verecek. 4 bin metrekare ile adanın en büyük havuzu Punta Cana'yı da bünyesinde barındıran Grand Sapphire, bini aşkın kişiye istihdam imkanı yarattı.



Bozkurt: Bu proje ile dünyaya meydan okuduk…

"Grand Sapphire hem ailemize hem de ülkemize hayırlı uğurlu olsun" diyen NorthernLand Group Yönetim Kurulu Başkanı Koral Bozkurt, bu proje ile dünyaya meydan okuduklarını ifade etti.

"Dünya ölçeğinde başarılar elde etmek istiyorsak, kalite standardını yüksek tutmak, en ileri ülkelerle rekabet etmek zorundayız" sözlerini kullandı.

Bozkurt şunları söyledi:

Bugün Kıbrıs’ın en kapsamlı yaşam projesi ve turizm yatırımı olan Grand Sapphire ’in açılışını yapıyoruz. Mutluyuz, çünkü bu yatırımın her metrekaresinde alın terimiz, düşlerimiz, ve sevdamız var. Gururluyuz, çünkü 1000 in üzerinde aileye daha istihdam imkanı yaratıyoruz. Sevinçliyiz, çünkü binlerce turisti her gün, en yüksek kalite standartlarında misafir edebileceğimiz eşsiz bir güzelliği ülkemize kazandırdık. NorthernLAND ailesi olarak bizler hep büyük düşündük, büyük hayaller kurduk

ve deyim yerindeyse büyük oynadık. Çünkü bugünü değil her zaman geleceği düşledik. Geleceği tasarladık ve inşa ettik. Turizm, özellikle ada ülkeleri için pek çok kazanımı içerir. Döviz kaynağıdır, tanıtımdır, istihdamdır, en önemlisi de ortak üretimdir. Turizm aynı zamanda gelişimdir. Yerel kültürlerin ve geleneklerin tanıtılması, çevreye saygıdır. NorthernLAND Group olarak İnşaat alanında 170, Turizm alanında 54 toplamda 224 farklı sektörle çalışıp katma değer oluşturuyoruz. Kıbrıs'ın dört bir yanında yüzlerce üreticimizin alın terini buraya taşıyoruz. Bu vesileyle de Kıbrıs’ın tüm üreten insanlarını saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlamak istiyorum. Herkes ülkesini sever, İnsanın ülkesi tutkusudur, hüznüdür, sevincidir, fakat ülke sevgisi, içimize kapanmakla, kendimize dönmekle, Birbirimize bakmakla ya da birbirimizle didişmekle ileriye taşınamaz.

Sınırlarımızı aşıp, Dünyayla yarışmak zorundayız! Dünya ölçeğinde başarılar elde etmek istiyorsak, vizyonumuzu uluslararası gelişime paralel olarak ortaya koyup, kalite standardını yüksek tutmak, en ileri ülkelerle rekabet etmek zorundayız. Kıbrıs'ı sınırlarının ötesine taşıyor, dünyaya dokunuyoruz. Bunun en temel sebebi hayallerimizin hep büyük olmasıdır. Belki biraz iddialı olacak ama, dünyaya meydan okumak zorundayız. NorthernLand Group olarak yirmi yıldır bu vizyonla pek çok projeye imza attık, on binlerce insana yaşam alanları sunduk ve hep en iyisine odaklandık.Yine öyle yaptık, yapmaya da devam edeceğiz.

Grand Sapphire, NortherndLAND imzasını taşıyan Kıbrıs'ın en büyük projesidir. Bu güzel tesis sizlerindir. Ülkemizindir.

Hepimizindir. Mimarisiyle, mühendisliğiyle, işçiliğiyle, emeğiyle, teknolojisiyle, Grand Sapphire dünyaya açılan kapımızdır. Hem ailemize hem de ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Katılan heyecanımızı paylaşan herkese yürekten teşekkür ederim.