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Gripten koruyan 6 öneri

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Gripten koruyan 6 öneri
Hastalığın görülme sıklığının artması nedeniyle son günlerde en çok konuşulan sağlık sorunlarının başında grip geliyor. Uzmanlar ise insanı adeta "paçavraya“ çeviren gripten korunmak için alınacak tedbirlere dikkat çekiyor.

Toplumda, “Bu yılki grip çok ağır geçiyor ve hastaneye yatışı gerektiriyor” şeklinde bir kanı var ancak Dr. Başak Oğuz İnan, durumun tam da böyle olmadığını söyledi. “Grip vakalarının artışta olduğu bir dönemdeyiz ancak geçen yıllara göre daha ağır bir seyir veya yatış sıklığında bir artış henüz gözlemlemedik“ diyen İnan, grip virüsü influenzanın her yıl yapısında değişiklikler yaptığını ve her yıl insanları yeniden hasta edebildiğini hatırlattı.

Grip virüsü ile ilgili değişmeyen tek şey ise yarattığı şikayetler. Halk arasında "paçavra hastalığı“ olarak da bilinen grip, boğaz ağrısı, ateş, öksürük, yaygın vücut ve eklem ağrıları, halsizlik ve kırgınlıkla ortaya çıkıyor. Diğer soğuk algınlığı etkenlerinden ise ateşin daha yüksek olması, kas ve eklem ağrılarının da daha belirgin olması ile ayırt edilebiliyor.

Grip virüsünün her yıl ekim-nisan ayları arasında sık görülen ve dönem dönem salgınlar yapabilen bir etken olduğunu aktaran Şişli Florence Nightingale Hastanesinden Uzm. Dr. Başak Oğuz İnan, "Bu yıl da yeni salgınlarla karşımıza çıkması beklenebilir“ uyarısında bulundu ve hastalıktan korunmada etkili olabilecek noktaları şöyle sıraladı:

KALABALIK ORTAMLARDAN UZAK DURUN
Gripten korunmak için hastalığın yaygın olduğu dönemlerde kalabalık ortamlardan uzak durmaya özen gösterin.

HASTALARLA TEMASI KESİN
Grip geçiren kişilerle temas etmemeye çalışın.

ELLERİNİZİ SIK SIK YIKAYIN
Kişisel hijyene dikkat etmek, sık el yıkamak korunmada çok etkili.

TAZE SEBZE-MEYVE TÜKETİN
Taze sebze ve meyve tüketin, özellikle C vitamininden zengin olan gıdalarla beslenin.

EV YAPIMI TURŞU VE YOĞURT TÜKETİN
Bazı uzmanlar ise özellikle vücuttaki probiyotikleri artırıcı etki yaparak vücut direncini artırdığı gerekçesiyle, ev yapımı turşu, ev yapımı yoğurt ve sirke ile kelle-paça çorbası gibi besinlerin bu dönemde daha fazla tüketilmesini öneriyor.

HASTA ÇOCUKLARI OKULA GÖNDERMEYİN
Hasta çocukların ilk birkaç gün okullara gönderilmemesi, diğer çocuklara bulaşı önlemek açısından faydalı olacacağını belirten Dr. İnan, sanılanın aksine grip ile soğuk havanın veya soğukta kalmanın ise direkt bağlantısı olmadığını söyledi.

AŞI NE KADAR KORUYUCU?
Gripten korunmanın bir diğer yolunun ise aşı olduğunu belirten İnan, "Aşılar bir yıl öncenin en etkili virüslerini kapsayacak şekilde hazırlanır. Grip virüsü her yıl kendini yenilediğinden koruyuculuğu % 40-60 arasında değişmektedir. 65 yaş üzeri kişiler ve kronik hastalığı olanlara, sağlık çalışanlarına önerilmekle birlikte dileyen herkes isteğe bağlı olarak aşı yaptırabilir“ dedi.

TEDAVİYLE 1 HAFTADA, TEDAVİSİZ 7 GÜNDE!
Grip virüsü ile karşılaştıktan sonra 1 ila 4 gün içerisinde hastalık ortaya çıkıyor. Tedavi desteği ile veya tedavisiz yaklaşık 5-7 gün arasında düzelme izlenebildiğini belirten Uzm. Dr. İnan, "Ancak şikayetleri azaltmak açısından destek tedavilere baş vurulabilir. Riskli yaş grubu (65 yaş ve üzeri), kronik hastalığı olanlar, bağışıklık sistemi baskılanmış (immunsupresif) kişiler, bebekler ve dirençli enfeksiyon bulguları gerilemeyenler doktorlarına baş vurabilirler. Tedavi sürecinde istirahat de önemlidir“ değerlendirmesinde bulundu.

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