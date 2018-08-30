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Günde 1 avokado yiyene 300 dolar!

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Avokadonun sağlığa faydalarını araştırmak için avokado yiyecek 1000 kişiye ihtiyaç var. Çalışma için günde bir tane avokado yemek zorunda olan denekler her bir gün için 300 dolar alacak.
Günde 1 avokado yiyene 300 dolar!

Bilim insanları, yeni bir araştırma için avokado yiyecek 1000 kişiye ihtiyaç duyuyor.

Çalışma için günde bir tane avokado yemek zorunda olan denekler her bir gün için 300 dolar alacak.  Loma Linda Üniversitesi, Penn State, Tufts Üniversitesi ve California Üniversitesi'nden araştırmacılar, avokadonun kilo vermeye yardımcı olup olmadığını araştıracak.

CNN International'da yer alan habere göre; uzmanlar, avokadonun kolesterole yardımcı olabilecek zengin bir kalp dostu yiyecek olduğunu belirtse de bu meyvenin göründüğü kadar sağlıklı olmadığına dair bazı endişeleri var.

Araştırmacıların denekler için bazı kriterleri de mevcut. Araştırmaya katılmak isteyenlerde aranacak koşullar: Avokadonun insan sağlığı üzerindeki etkilerini araştıracak olan üniversitelerin her biri, avokado yiyecek 250 kişiye ihtiyaç duyuyor.

* 25 yaş veya üstünde olmak

* 1 ay boyunca 2 tane veya 6 ay boyunca günde 1 tane avokado yemek

Loma Linda Üniversitesi'nin açıklamasına göre; tüm veriler toplandıktan sonra Wake Forest Üniversitesi nihai analizi yapacak ve sonuçları açıklayacak

* Bel genişliğinin 89 ile 101 santim genişliğinde olması

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