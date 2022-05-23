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Güney de Cumhurbaşkanlığı süreci yoğunlaşıyor, yol uzun

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“Partilerin kararları özel önem taşıyacak” alt başlığıyla verilen haberde; bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Andreas Mavroyannis’in, DİSİ ve ELAM dışındaki meclisde bulunan diğer siyasi partilerle temasa geçeceği belirtildi.
Güney de Cumhurbaşkanlığı süreci yoğunlaşıyor, yol uzun

“Partilerin kararları özel önem taşıyacak” alt başlığıyla verilen haberde; bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Andreas Mavroyannis’in, DİSİ ve ELAM dışındaki meclisde bulunan diğer siyasi partilerle temasa geçeceği belirtildi.

Haberin detayında, Mavroyannis’in EDEK Başkanı Marino Sizopoulos ile başlayan görüşme programına, önümüzdeki günlerde DİKO Başkanı Nikola Papadopoulos, DİPA Başkanı Mario Karoyan ve Ekologlar’dan oluşan bir heyet ile yapacağı görüşmelerle devam edeceği aktarılırken, Mavroyannis’in adaylığının 5 Haziran'da gerçekleşecek parti içi görüşmelerde AKEL tarafından da desteklenmesinin beklendiği vurgulandı.

Haberde ayrıca, AKEL Parti Meclisi’nin önümüzdeki Cuma toplanacağı ve parti taban gruplarına sunulacak tartışma ve görüşlerin değerlendirileceği, 5 Haziran'da ise partinin nihai kararını vereceği hatırlatıldı.

Haberde son olarak, Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nde Andreas Mavroyannis’in desteklenmesi yönündeki önerinin ardından tepki gösteren parti üyelerinin ilk tepkilerinin büyük ölçüde azaldığı belirtilirken, tahminlere göre Mavroyanni'nin adaylığının parti üyeleri arasında kabulü %80'e yakın olduğu aktarıldı.

Öte yandan, Andreas Mavroyannis ve AKEL, iki tarafın duruşunda var olan yakınlaşmaları vurgulayarak, Mavroyannis'in gerçekten bağımsız aday olduğundan ve bir tarafın görüşlerini diğerine dayatmasının söz konusu olmadığını vurgulandı.

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