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Güney Kıbrıs 5 yılda 17 bin 356 vatandaşlık verdi

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Güney Kıbrıs’ın, 2013-2017 yıllarını kapsayan beş yıllık dönemde, yabancılara toplam 17 bin 356 vatandaşlık verdiği belirtildi.
Güney Kıbrıs 5 yılda 17 bin 356 vatandaşlık verdi

Haravgi gazetesi ve diğer gazeteler, Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) verilerine dayanarak Güney Kıbrıs’ın son beş yılda, yabancılara verdiği vatandaşlık rakamlarıyla ilgili bir haber yayımladı.

Habere göre Güney Kıbrıs’ta, Yatırım Programı’na bağlı olarak 2017 yılında verilen vatandaşlık sayısı 2013 yılına oranla yüzde 350 oranında artış gösterdi.

2013 yılında yabancılara 1580 vatandaşlık verildiğini yazan gazete, 2017’de rakamın 5 bin 517’ye çıktığını belirtti.

Rus vatandaşlarına beş yılda toplam 4 bin 447 vatandaşlık verilirken 2013’te 221 Rus vatandaş yapılırken, 2017’de ise bu rakam yüzde 495’lik artışla 1315’e ulaştı. 

İngilizlere beş yılda toplam 1769 vatandaşlık verilirken bunlardan 295’i 2013 yılında, 502’si ise 2017’de verildi.

Gazete son beş yılda verilen vatandaşlıkların diğer ülkelere göre dağılımını ise şöyle verdi:

“Ukraynalılara beş yılda 1262 (2013’te 87, 2017’de 481); Yunanlara toplam 2 bin 190 (2013’te 367, 2017’de 475); Çinlilere toplam 745 (2013’de 23, 2017’de 283) vatandaşlık.”

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