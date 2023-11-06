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Güney Kıbrıs bütçesinde önemli ödenekler eksik

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Güney Kıbrıs’ın 2024 yılı bütçesinde, ekonomiyi rahatlatacak önemli ödeneklerin yer almadığı, Rum Maliye Bakanı Makis Keravnos’un ise mali disiplinin önemine vurgu yaptığı bildirildi.
Güney Kıbrıs bütçesinde önemli ödenekler eksik

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, pahalılıkla mücadele için ayrılacağını açıkladığı 196 milyon Euro bütçede yer almadı.

Her kesime güneş enerjisinden elektrik ve enflasyondaki olası artış gibi birçok unsur bütçe dışında kalırken İsrail’deki savaş gibi bölgesel gelişmelerin ekonomiye etkisinin önlenmesine dair herhangi bir maddenin de bütçede olmadığı belirtildi.

Gazete, HP ödeneği verilmesi kararının ise bakanın bilgisi dışında alındığına işaret ederek, Keravnos’un da bu konuda yakın çevresine sitem ederek, mali disiplin gerekliliğine vurgu yaptığını kaydetti.

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