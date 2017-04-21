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Güney Kıbrıs ile Avusturya arasında askeri işbirliği memorandumu

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Güney Kıbrıs ile Avusturya arasında askeri işbirliği memorandumu
Güney Kıbrıs ile Avusturya’nın, askeri konularda işbirliği yapılması amacıyla karşılıklı anlayış memorandumu imzaladığı belirtildi.

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, iki ülke arasında askeri işbirliğini öngören karşılıklı anlayış memorandumunu, Güney Kıbrıs adına Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis, Avusturya adına ise Savunma Bakanı Hans Peter Doskozil’in imzaladığını yazdı.

Güney Kıbrıs’a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Avusturya Savuma Bakanı Hans Peter Doskozil’in, dün Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis tarafından kabul edildiğini yazan gazete, iki yetkili arasındaki baş başa görüşmenin RMMO Komutanlığı’nda gerçekleştirildiğini, bunun ardından ise heyetler arasındaki görüşmeye geçildiğini belirtti.

Habere göre Fokaidis yaptığı açıklamada, iki ülkenin, ortak değerler, ilkeler ve yaklaşımlar açısından benzer olduğunu, ayrıca her ikisinin de barış, istikrar, işbirliği, halkların dayanışmasına ve uluslararası hukuka hizmet ettiğini ifade etti.

Doskozil ise açıklamasında, Güney Kıbrıs’ın, güvenlik ve savunma politikasında önemli bir ortak olduğunu belirtti ve imzalanan memorandumun önemine dikkati çekti.

Fileleftheros gazetesine göre Fokaidis açıklamasında ayrıca Avusturya ile ileriye götürdükleri işbirliklerinden söz ederken Avusturya Askeri Akademi ile yapılan işbirliğinden de bahsetti.

Habere göre Doskozil, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından da kabul edildi.

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