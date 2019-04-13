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Güney Kıbrıs ile Mısır arasında denizaltı doğal gaz borusu döşenmesi anlaşması Rum Meclisi’nde onaylandı

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Güney Kıbrıs ile Mısır arasında imzalanan ve iki ülke arasında denizaltından doğal gaz borusu döşenmesini öngören devletlerarası anlaşma dün Rum Meclisi’nde onaylandı.
Güney Kıbrıs ile Mısır arasında denizaltı doğal gaz borusu döşenmesi anlaşması Rum Meclisi’nde onaylandı

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs-Mısır denizaltı doğal gaz boru hattı anlaşmasının 34 olumlu oyla dün Rum Meclisi’nde onandığını, 16 AKEL milletvekilinin ise oylamaya katılmadığını yazdı.

Habere göre, DİSİ Parlamento Sözcüsü Nikos Tornaridis ise konuya ilişkin açıklamasında, söz konusu anlaşmanın onaylanmasının AB’ye gidecek enerji koridorunun açılması anlamına geldiği için büyük önem taşıdığını ifade etti.
Anlaşmanın ticari bir anlaşma değil, devletlerarası bir anlaşma olduğuna dikkat çeken Tornaridis, AB’nin anlaşmayı memnunlukla karşıladığını belirtti.

AKEL Parlamento Sözcüsü Yorgos Lukaidis ise, anlaşmanın onaylanmasının doğal gaz kaynaklarının idaresi çerçevesindeki bütünlüklü bir strateji dahilinde olmadığını kaydederek, doğal gaz stratejisi konusunda bazı endişelerinden ötürü oylamaya katılmamayı tercih ettiklerini sözlerine ekledi.

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