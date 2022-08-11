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Güney Kıbrıs ile Yunanistan ortak arama-kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi

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Güney Kıbrıs ile Yunanistan ortak arama-kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Dördüncüsü gerçekleştirilen tatbikatın, Güney Kıbrıs Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin koordinasyonuyla ve Yunan Donanması ile işbirliği içerisinde yapıldığı kaydedildi.
Güney Kıbrıs ile Yunanistan ortak arama-kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi

Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın dün, “Salamis- 04/22” adı altında ortak arama-kurtarma tatbikatı gerçekleştirdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, iki ülke arasındaki devletlerarası anlaşma çerçevesinde gerçekleştirilen tatbikata, Yunanistan’ın “İDRA” isimli firkateyni, Rum Milli Muhafız Ordusu’na ait bir helikopterin ve sağlıkçıların katıldığını yazdı.

Gazete, bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen tatbikatın, Güney Kıbrıs Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin (KSED) koordinasyonuyla ve Yunan Donanması ile işbirliği içerisinde yapıldığını kaydetti.

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