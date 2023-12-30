Güney Kıbrıs, Kasım ayına kadar 61 bin 796 Rus turisti ağırladı

Rum İstatistik Dairesi, Kasım'da 61,796 Rus turistin Güney Kıbrıs'a geldiğini bildirdi. Yaptırımlara rağmen, bu rakam dikkat çekici bir artışı temsil ediyor.

Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle Avrupa semalarının 2022’den beri Rus uçaklarına kapalı olmasına rağmen 62 bin Rus’un üçüncü ülkeler üzerinden Güney Kıbrıs’a ulaşmaya devam ettiği bildirildi.

Fileleftheros “Yaptırımlara Rağmen 62 Bin Rus Turist” başlıklı haberinde, Rum İstatistik Dairesi verilerine dayanarak, Rusya-Güney Kıbrıs arasında direkt uçuş olmamasına karşın Kasım ayına kadar 61 bin 796 Rus turistin Güney Kıbrıs’a gittiğini yazdı.

Haberde Rusya’nın 2022’ye kadar Rum turizminin ikinci büyük pazarı olduğunu, Güney’i ziyaret eden Rus turist sayısının 2017’de 824 bin 494, “turizmde rekor yılı” olarak tanımlanan 2019’da 781 bin 865 ve Rusya’ya yaptırım uygulanmaya başlanan 2022’de 43 bin 303 olduğu hatırlatıldı.

Öte yandan Haravgi Rum Otelciler Birliği (PASİKSE) Başkanı Evripidis Loizidis’i kaynak göstererek 2023’te turist gelişlerinin, “rekor yılı” olarak tanımlanan 2019’daki sayıyı yüzde 3-4 aşacağını, bu şekilde Rus turist pazarının kaybedilmesiyle oluşan açığın büyük oranda kapanacağını yazdı.

Habere göre İsrail’in Gazze saldırıları nedeniyle son üç ay içerisinde karşılaşılan sorunlara ve İsrail’den uçuşların durmasına rağmen 2023’ün verimli geçtiğini belirten Loizidis, turizm gelirlerinde de büyük bir artış olduğunu ancak, otellerin işletme maliyetlerini karşılamaya yetmediğini kaydetti. Loizidis Rum yönetiminin de destek vermesi halinde 2024’te yılın tamamının turizm dönemi haline getirme yönünde adımlar atacaklarını sözlerine ekledi.