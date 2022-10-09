Güney Kıbrıs, Malta Davetiye Oyunları'nda altın madalyaları ikiye katladı

Tekvando, Triatlon ve Bowling'i içeren oyunlara katılan on ülke arasında en çok yarışma kazanan ülke oldu.

Kıbrıs, Malta Davetiye Oyunları'nın ikinci gününde altın madalya sayısını ikiye katladı ve ikinci gününü on altın madalya, bir gümüş ve iki bronz madalyaya çıkardı ve Tekvando, Triatlon ve Bowling'i içeren oyunlara katılan on ülke arasında en çok yarışma kazanan ülke oldu.

Kıbrıs Olimpiyat Komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre, oyunlara katılan tüm sporcular kendi kategorilerinde altın madalya kazanan Tae Kwon Do takımı tarafından, mükemmel başlangıç ​​ideal bir performansa dönüştü.

İlk gün kazanılan beş altın madalyanın ardından, Erkek/Kadın kategorilerinin düzenlendiği yarışmaların ikinci gününde, Kyriakos Andronikou (-58Kg), Christos Achilleos (-80Kg), Kyriaki Kountouris ( -49Kg) ve Markella Teggeri (-57Kg)'de altın madalya kazandılar.

Cuma günü ise Triatlon alanında ilk etkinlik koşu-bisiklet-koşu içeren Biatlon oldu ve Kıbrıs kafilesi; üç erkek ve iki kadın, beş kişilik ekiple toplam üç madalya aldı.

İlk maçları perşembe akşamı çok geç oynanan bowling'de de başlangıç iyi yapıldı ve erkeklerde, takımın en genç sporcusu 17 yaşındaki Nikolas Christofis bronz madalya alırken, kadınlarda ise Myrianthi Aristidou Kastori bronz madalyayı kaybetti.

Editör Notu: Davetiye Oyunları: Davetli katılımcılarla sınırlı bir davet turnuvası.