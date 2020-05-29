Güney Kıbrıs: ‘Tatile gel, virüs kaparsan tedavi bedava’

Güney Kıbrıs Rum yönetimi, haziranda açmayı planladığı turizm sektörüne yönelik, ‘Tatile gel, virüs kaparsan tedavi bedava’ kampanyası başlattı.

Turizmde salgın nedeniyle büyük kayıplara uğrayan Rum yönetimi, uluslararası turizm şirketlerine, “Karantina uygulanmayacak, PCR testi ve özel hastane faturaları” taahhüdünde bulundu.

KKTC’de vakalar ‘sıfırlandı’, ancak Rum tarafında salgın sürüyor. Rum yönetimi, dışişleri, turizm ve ulaştırma bakanlarının imzalarıyla yaptığı taahhütte, sadece turistlere yönelik ilk etapta 100, ilerleyen süreçte ise 220 yataklı hastanenin ayrıldığını belirtti. Taahhüde göre, turistlerin havaalanında yaptıracağı PCR testleri ve ülkede virüs kapmaları durumunda yoğun bakım ve suni solumun cihazına bağlanma da dahil tüm sağlık harcamaları devlet tarafından karşılanacak.