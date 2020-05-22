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Güney Kıbrıs uçuşları başlatma kararı aldı

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Bugün toplanan Rum Bakanlar Kurulu, Güney Kıbrıs'ın iki katagoriye ayrılan ülkelere uçuşların tekrar başlatılması kararını onayladı.
Güney Kıbrıs uçuşları başlatma kararı aldı

Alınan kararları açıklayan Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos, açılmanın iki kısımda yapılacağını ve bunun ilk kısmının 9-19 Haziran arasında olacağını belirtti. 20 Haziran'dan itibaren ise ileri aşamaya geçilecek.

Alınan karara göre, uçuşların kesin kurallar çerçevesinde yapılacağı belirten Karusos, uçuş yapılacak ilk kategori ülkelerinin Yunanistan, Malta, Bulgaristan, Norveç, Finlandiya, Avusturya, Slovenya, İsrail, Danimarka, Almanya, Macaristan ve Litvanya olacağını belirtti. İkinci kategori ülkelerinin ise İsviçre, Polonya, Romanya, Hırvatistan, Estonya ve Çekya olacağını açıklayan Rum Bakan, 9-19 Haziran arasında her iki kategoriden gelenlerin ülkeye girişten 72 saat öncesinde Korona pozitif testi sertifikası aranacağını kaydetti.

Yine bu ülkelerden gelecek olan Kıbrıs vatandaşlarının testlerini adaya girişte yapacaklarını ve kendilerini ev karantinasına alacaklarını açıklayan Karusos, 20 Haziran'dan itibaren birinci kategori ülkelerinden sertifika istenmeyeceği ancak 2.kategorideki ülkelerde aynı uygulamanın devam edeceğini belirtti.

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