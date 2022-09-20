Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları New York’ta bir araya geldi

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarının New York’ta yapılan BM Genel Kurul toplantısı çerçevesinde bir araya geldiği ve görüşmede Kıbrıs sorunu, Doğu Akdeniz ve Ermenistan’daki durumun ele alındığı haber verildi.

Görüşmede, işbirliğinin boyutunun genişlemesi ve yeni bir seviyeye ulaşması için temasların üçlü oluşum çerçevesinde aktif bir şekilde devam etmesinin kararlaştırıldığını yazan Haravgi gazetesi, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, Ermenistan Dışişleri Bakanının Güney Kafkaslarda ne olduğunu kendilerine izah ettiğini belirtti. Dendias, kendilerinin ise buna karşılık, Ermenistan’ın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğünden yana olan istikrarlı tezlerini ortaklaşa bir şekilde dile getirme fırsatı bulduklarını ifade etti.

Dendias, Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın her zaman tek bir eksenle hareket ettiğini de söyleyerek, bunun uluslararası hukuka, tüm devletlerin bağımsızlık ve toprak bütünlüğü haklarına, aynı zamanda uluslararası deniz hukukuna bağlılık olduğunu kaydetti. Kıbrıs Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ise açıklamasında, Rum Yönetiminin, bir kez daha sınanan Ermeni halkına yönelik dayanışmasını ifade etti.

Dendias’ın görüşmede, Türkiye’nin Yunanistan aleyhindeki saldırgan söylemlerine atıfta bulunduğunu, Kasulidis’in ise muhataplarını Doğu Akdeniz’deki durum ile Kıbrıs’ın yeniden birleşmesi süreciyle ilgili son gelişmeler hakkında bilgilendirdiğini aktaran gazete, Rum-Yunan dışişleri bakanlarının, Ermeni halkına dayanışma ve destek belirttiklerini ekledi.