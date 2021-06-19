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Güney Kıbrıs’ın nüfusun yüzde 65’inin birinci doz aşı yapılması hedefine yaklaştığı bildirildi

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Güney Kıbrıs’ın, yeni tip koronavirüsle mücadelede belirlediği, 2021’in ilk yarısında nüfusun yüzde 65’inin birinci doz aşı yapılması hedefine yaklaştığı bildirildi.
Güney Kıbrıs’ın nüfusun yüzde 65’inin birinci doz aşı yapılması hedefine yaklaştığı bildirildi

Güney Kıbrıs’ın, yeni tip koronavirüsle mücadelede belirlediği, 2021’in ilk yarısında nüfusun yüzde 65’inin birinci doz aşı yapılması hedefine yaklaştığı bildirildi.

Alithia’ya göre, ilk hedef olarak yılın ilk yarısında nüfusun yüzde 65’ine birinci doz aşının yapılması çerçevesinde 17 Hazirana kadar nüfusun yüzde 61,8’ine aşının ilk dozu yapıldı, yüzde 42,9’una da ikinci doz aşı yapıldı. Bu sabah itibarıyla da 18 yaş ve üzeri kişilerin aşılanmasına başlandı.

Gazete, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki kara kapılarından aşısı yapılmış kişilerin geçişleriyle ilgili çalışmaların son aşamasına geldiği, Rum tarafının sinovac aşısına onay verdiği ve şu anda aşılanmış kişilerin geçiş kurallarıyla ilgili çalışmalar yapıldığına dair Kıbrıs Türk basınında yer alan haberi de aktardı.  

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