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Güney Kıbrıs’ta 10 gençten 6'sı seçimlerde oy kullanmak istemiyor

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Güney Kıbrıs’ta 10 gençten 6'sı seçimlerde oy kullanmak istemiyor
Kamuoyu araştırması 18-35 yaş arası 696 kişi üzerinde, rastgele basit tabakalı örnekleme yöntemi ile gerçekleştirildi.

28-30 Kasım 2017 tarihleri arasında Kıbrıs İstatistik Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili kamuoyu yoklaması sonuçları çok hayal kırıcı oldu. Söz konusu kamuoyu yoklaması sonuçlarına göre Kıbrıs’ta gençlerin %62,4’ü seçimlerde oy kullanmak istemiyor.

Kamuoyu araştırması 18-35 yaş arası 696 kişi üzerinde, rastgele basit tabakalı örnekleme yöntemi ile gerçekleştirildi.

Veriler telefon görüşmesiyle toplandı ve sonuçlar nokta sistemiyle değerlendirildi.

Yapılan açıklamaya göre gençler arasında en yüksek katılmama oranı kentsel kesimden gelen gençlerde kaydedildi ve bu oran %64,9’a kadar ulaştı.

Ek sorular aracılığıyla buna verilen yanıt ise “gençler partilere güvenmiyor. Siyasetçiler gerçekleri söylemiyor ve kimse onlara iş bulmak için ilgilenmiyor” oldu.
Yapılan kamuoyu yoklaması temelinde oy kullanmayacak olan gençlerin %68’i lisans öncesi veya lisansüstü diploma sahibi.
Gençleri cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanmaya ikna etmek için partilerin neler yapması gerektiği sorusuna verilen cevaplar şöyle oldu: Gençlerle iletişim içinde olsunlar %12, genç cumhurbaşkanı adayları olsun %18, gençlerin sorunlarıyla ilgilensinler %23, kamu hizmetlerinde yeteneğe göre istihdam uygulansın %24, gençlere fırsatlar verilsin %14 ve Kıbrıs sorununun çözümüne öncelik verilsin %9.

Kamuoyu yoklamasında ortaya çıkan bir diğer sonuç ise gençlerin istihdam konusunda umutlarının bölünmüş olması yönündedir. 

Genç bir insanın istihdam koşullarının son yıllarda iyileşip iyileşmediği, kötüleşip kötüleşmediği ya da aynı kalıp kalmadığı sorusuna katılımcılardan %45’i iyileşti, %50’si kötüleşti, %5’i aynı kaldı yanıtını verdi.

Kamuoyu araştırmasının bir başka sonucuna göre gençler 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra kendileri için bir şey değişmeyeceğine inanıyorlar. 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra gençlerin sorunlarındaki koşulların iyileşeceğine, kötüleşeceğine ya da aynı kalacağına inanıyorlar mı sorusuna katılımcıların %9 iyileşecek, %10’u kötüleşecek, %81’i aynı kalacak cevabı verdi.

Seçimlere katılmayacakların oranı kentlere göre şu şekilde dağıldı: Lefkoşa kazası %60, Limasol kazası %69, Larnaka kazası %63, Baf kazası %61, özgür Mağusa kazası %59.

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