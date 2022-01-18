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Güney Kıbrıs’ta 3 Can Kaybı, 2 Bin 200 Yeni Vaka…

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Güney Kıbrıs’ta 3 Can Kaybı, 2 Bin 200 Yeni Vaka…
Güney Kıbrıs’ta 3 Can Kaybı, 2 Bin 200 Yeni Vaka…

Güney Kıbrıs’ta Covid-19 nedeniyle 3 kişi daha hayatını kaybederken son 24 saatte yapılan 104 bin 965 test sonucunda 2 bin 200 yeni vaka belirlendi.

Güneyde bugün itibarıyla toplam ölü sayısı 687’ye, vaka sayısı ise 230 bin 856’ya yükseldi.

Ölenlerin 90 ve 89 yaşlarında iki erkek ve 86 yaşında bir kadın olduğu belirtildi.

Halen hastanede tedavi gören 257 hastadan 89’unun durumunun ciddi olduğu da kaydedildi.

Güneyde bugünkü test sayısına göre pozitiflik oranı yüzde 2.1 olarak açıklandı.

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