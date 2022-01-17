Güney Kıbrıs'ta 3143 Vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte toplam 138 bin 351 koronavirüs testi yapıldı, 3 bin 143 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi yaşamını yitirdi.
Rum Sağlık Bakanlığı hastanelerde tedavi gören 270 kişiden 94’ünün durumunun ağır olduğunu bildirdi.
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte toplam 138 bin 351 koronavirüs testi yapıldı, 3 bin 143 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi yaşamını yitirdi.
Rum Sağlık Bakanlığı hastanelerde tedavi gören 270 kişiden 94’ünün durumunun ağır olduğunu bildirdi.
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