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Güney Kıbrıs'ta 3143 Vaka

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Güney Kıbrıs'ta 3143 Vaka
Güney Kıbrıs'ta 3143 Vaka

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte toplam 138 bin 351 koronavirüs testi yapıldı, 3 bin 143 yeni vaka tespit edildi, 3 kişi yaşamını yitirdi.

Rum Sağlık Bakanlığı hastanelerde tedavi gören 270 kişiden 94’ünün durumunun ağır olduğunu bildirdi.

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