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Güney Kıbrıs'ta 4 yeni Covid-19 vakası! Tümü de okullarda

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Güney Kıbrıs'ta 4 yeni Covid-19 vakası! Tümü de okullarda
Güney Kıbrıs'ta 4 yeni Covid-19 vakası! Tümü de okullarda

Güney Kıbrıs’ta dün tespit edilen 4 yeni korona virüs vakasının, okullarda  yapılan testler sonucunda ortaya çıktığı belirtildi.


Fileleftheros gazetesi; “4 Yeni Vaka, Hepsi Okullarda” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs’ta dün, öğrenciler, öğretmenler ve okul çalışanlarına yapılan 325 test sonucunda 4 yeni vakaya rastlandığını yazdı.
Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, 4 yeni vakadan 2’sinin Larnaka bölgesindeki lise son sınıf öğrencisi, 1 kişinin Güney Lefkoşa’daki bir lisede temizlik görevlisi, 1 diğer kişinin ise Baf bölgesindeki ana okuldaki ana okul öğretmen yardımcısı olduğunu belirtti.


Gazete haberinde, planlanan 20 bin test programı çerçevesinde öğrenciler, eğitimciler ve okul personeline düne kadar 541 test yapıldığını yazdı.
Habere göre dünkü vakalarla birlikte Güney Kıbrıs’taki toplam vaka sayısı 914’e yükseldi.
Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’taki okullarda yapılan testlere yarın da devam edileceğini yazdı.
Gazete, sağlık ekiplerinin yarın Güney Kıbrıs genelinde 9 lise ve teknik okulda test yapacağını belirtti.

DEVLETİN BEDAVA DAĞITTIĞI MASKELERİ SATTILAR
Öte yandan Alithia ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi’nin, korona virüsten korunma tedbirleri çerçevesinde kamu örgütlerine ve şahıslara bedava olarak dağıttığı cerrahi maskeleri parayla sattıkları tespit edilen bir kişi ve kayınpederinin polis tarafından tutuklandığını yazdılar.
55 ve 27 yaşlarındaki iki kişinin, dün, haklarında 8 gün tutukluluk emrinin verildiği Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldığını yazan gazete; polisin, Rum Yönetimi’nin ithal ettiği maske türünün, Güney Lefkoşa’daki bir eczanede satıldığını tespit etmesi üzerine harekete geçtiğini belirtti.
Habere göre yapılan araştırma sonucunda, 27 yaşındaki kişinin, Limasol’daki bir ilaç şirketine, tanesi 37 sent olan 16 bin adet maske sattığı ve 5 bin 920 Euro kazanç elde ettiği tespit edildi.
Gazete; polisin, 27 yaşındaki kişinin kayınpederi olan 55 yaşındaki kişiyi de elinde bu tür maskeler bulundurmak suçundan tutukladığını yazdı.

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