  • BIST 1.396,360
  • Altın 498,55
  • Dolar 8,8330
  • Euro 10,3200
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

Güney Kıbrıs’ta aile içi şiddet ve ırkçılık vakalarında büyük artış

» »
Haravgi gazetesi, Rum polisindeki bilgilere göre 2020 yılında 1968 aile içi şiddet vakası meydana geldiğini ve bu rakamın 2019 yılında 1256 olduğunu yazdı.
Güney Kıbrıs’ta aile içi şiddet ve ırkçılık vakalarında büyük artış

Güney Kıbrıs’ta aile içi şiddet ve ırkçılık vakalarında büyük artış olduğu bildirildi.

Haravgi gazetesi, Rum polisindeki bilgilere göre 2020 yılında 1968 aile içi şiddet vakası meydana geldiğini ve bu rakamın 2019 yılında 1256 olduğunu yazdı.

Gazete, aynı bilgilere göre 2020 yılında 41 ırkçılık vakasının kayıtlara geçtiğini ve bu rakamın 2013’te 8 olduğunu kaydetti.

Haberde, aile içi şiddete en çok kadınların maruz kaldığı ifade edildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hristodulidis’in New York Temasları Sürüyor26 Eylül 2021 Pazar 18:00
  • II. Hrisostomos: “Kıbrıslı Türkler Rum Çoğunlukla Aynı Haklara Sahip Olamaz”26 Eylül 2021 Pazar 17:45
  • Anastasiadis, ABD’de Yaşayan Rumlarla Görüştü26 Eylül 2021 Pazar 17:30
  • Güneyde Siyasi Partiler, Anastasiadis’in BM Genel Kurulu’ndaki Konuşmasından Memnun26 Eylül 2021 Pazar 17:17
  • Baf Havaalanı Hangarındaki “Gizemli” Uçak Tek Değil…26 Eylül 2021 Pazar 16:55
  • Nıkolas Papadopulos: “Taksimin Eşiğindeyiz”26 Eylül 2021 Pazar 16:54
  • Elpidoforos’a Yönelik Tepkiler Devam Ediyor24 Eylül 2021 Cuma 17:07
  • Üçlü Görüşme İçin “Neredeyse Hiç İyimserlik Çerçevesi Yok”24 Eylül 2021 Cuma 16:57
  • Stefanu’dan Türkiye’ye Eleştiri24 Eylül 2021 Cuma 16:56
  • 83 Yaş ve Üstü Kişilerin 3’üncü Doz Aşılanması24 Eylül 2021 Cuma 16:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti