Güney Kıbrıs’ta akaryakıta litre başına 14 sent zam

Güney Kıbrıs’ta 31 Mart’ı 1 Nisan’a bağlayan gece itibarıyla akaryakıt fiyatlarının litre başına 14 sent zamlanacağı bildirildi.

Haravgi’nin haberine göre Rum Enerji Bakanlığı Tüketici Koruma Dairesi Müdürü Konstantinos Karayorgis 31 Mart’ı 1 Nisan’a bağlayan gece itibarıyla akaryakıta tüketim vergisi uygulamasının yeniden başlayacağını, yeni “yeşil vergi” yasasının da hazır olduğunu ve yıl içerisinde uygulamaya konulacağını söyledi.

Rum Benzin İstasyonları Birliği Başkanı Savvas Prokoopiu ise vergi oranının artırılması ile tüketicinin, akaryakıt için litre başına 14 sent fazla ödeyeceğine işret etti.