  • BIST 1.438,860
  • Altın 488,82
  • Dolar 8,4230
  • Euro 9,9500
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Güney Kıbrıs'ta “Bebekli Aileyi Barakaya Yolladılar”

» »
Güney Kıbrıs’ta Rum göçmenlerin kaldıkları evlerle ilgili sıkıntıları gündem oldu.
Güney Kıbrıs'ta “Bebekli Aileyi Barakaya Yolladılar”

Güney Kıbrıs’ta Rum göçmenlerin kaldıkları evlerle ilgili sıkıntıları gündem oldu.

Fileleftheros gazetesi “Bebekli Aileyi Barakaya Yolladılar” başlıklı haberinde, sadece Larnaka bölgesinde, göçmen evlerinin tamiri için binlerce başvurunun yapıldığı göz önünde bulundurulduğu zaman, yeni bir göçmenlik sorununun ortaya çıkması tehlikesinin bulunduğunu yazdı.

Larnaka’ya bağlı “Pervolia” (Bahçalar) köyünde bulunan 5 evin tehlikeli olarak addedildiğini ve bu evlerde bulunanların evlerini terk etmelerinin istendiğini yazan gazete, bu evlerden birinde kalan ve 5 aylık bebekleri bulunan ailenin yaşamlarını sahildeki bir barakada sürdürme zorunda kaldığını belirtti.

Bu konunun da ele alındığı  dünkü Rum Meclisi Göçmenler Komitesi toplantısında mağduriyet yaşayan kişilerin sorunlarının çözümlenmesi, evlerin bakım ve onarımının derhal sağlanması üzerinde duruldu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünyada Ses Getiren Davada İngiliz Kadın Temyize Gidiyor14 Eylül 2021 Salı 18:28
  • Hapishane Kongo Uyruklulularla Doldu14 Eylül 2021 Salı 18:27
  • Güney Kıbrıs’ta İki Buçuk Yaşındaki Çocuk MIS-C Sendromu Sebebiyle Yoğun Bakımda14 Eylül 2021 Salı 18:26
  • Türkiye’nin “Ksenidi-Asertis” Davasındaki Borcu 50 Milyon Euro İddiası14 Eylül 2021 Salı 18:25
  • Rum Peynir Üreticileri Hellim Konusunda Geçici Tedbirler Alınmasını İstiyor14 Eylül 2021 Salı 18:24
  • Güney Kıbrıs'ta Eğitimcilerin Yüzde 80’i Aşılı13 Eylül 2021 Pazartesi 18:38
  • Rum Yönetimi Eğitim Bakanı Yunanistan’da Eğitimi Görüştü13 Eylül 2021 Pazartesi 18:37
  • Güney Kıbrıs’ta Koronavirüs Manastırlara Sıçradı13 Eylül 2021 Pazartesi 18:36
  • GKRY Meclis Başkanı: Yapıcı müzakereler gerekli13 Eylül 2021 Pazartesi 11:54
  • Dikmen’deki Ayine 50 Civarında Kişi Katıldı13 Eylül 2021 Pazartesi 11:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti