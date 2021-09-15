Güney Kıbrıs'ta “Bebekli Aileyi Barakaya Yolladılar”

Güney Kıbrıs’ta Rum göçmenlerin kaldıkları evlerle ilgili sıkıntıları gündem oldu.

Güney Kıbrıs’ta Rum göçmenlerin kaldıkları evlerle ilgili sıkıntıları gündem oldu.

Fileleftheros gazetesi “Bebekli Aileyi Barakaya Yolladılar” başlıklı haberinde, sadece Larnaka bölgesinde, göçmen evlerinin tamiri için binlerce başvurunun yapıldığı göz önünde bulundurulduğu zaman, yeni bir göçmenlik sorununun ortaya çıkması tehlikesinin bulunduğunu yazdı.

Larnaka’ya bağlı “Pervolia” (Bahçalar) köyünde bulunan 5 evin tehlikeli olarak addedildiğini ve bu evlerde bulunanların evlerini terk etmelerinin istendiğini yazan gazete, bu evlerden birinde kalan ve 5 aylık bebekleri bulunan ailenin yaşamlarını sahildeki bir barakada sürdürme zorunda kaldığını belirtti.

Bu konunun da ele alındığı dünkü Rum Meclisi Göçmenler Komitesi toplantısında mağduriyet yaşayan kişilerin sorunlarının çözümlenmesi, evlerin bakım ve onarımının derhal sağlanması üzerinde duruldu.