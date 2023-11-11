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Güney Kıbrıs'ta bombalı saldırı

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Rum basınında, Engomi bölgesinde bulunan bir giyim mağazasının dün sabaha karşı üçüncü kez bombalı saldırının hedefi olduğunu yazıldı.
Güney Kıbrıs'ta bombalı saldırı

Mağazanın girişine yerleştirilen yüksek tahrip gücüne sahip patlayıcı mekanizmasının patlamasından ötürü mağazada ve mağazanın yakınında park halinde bulunan iki araçta maddi zarar meydana geldiğini yazan gazete, polisin yapılan saldırıyla birlikte, mağaza sahibinin yakın bir akrabasına yaptığı ticari faaliyetlerle ilgili mesaj gönderilmeye çalışıldığını düşündüğünü aktardı.

Haberde, mağaza sahibinin yurt dışında bulunduğu ve ülkeye dönmesinin ardından ifade vermesinin beklendiği de belirtildi.

Politis ise konuyla ilgili haberinde söz konusu mağazayı, 72 yaşındaki mağaza sahibinin yakın bir akrabasının çalıştırdığını ve bu kişinin polisi geçmişte ciddi suçlarla ilgili olarak meşgul ettiğini yazdı.

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