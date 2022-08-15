Güney Kıbrıs'ta Emlakçılar Ne Kadar Kazanıyor?

Banka faiz oranları en az 4 yıldır neredeyse sıfır seviyelerinde olduğu için, bankalarda mevduatı olan ve faiz toplayanlardan ziyade gayrimenkulden kira toplayanlar paralarından getiri elde etmeye devam ediyor.

İşte Güney Kıbrıs’ın tüm şehirlerinde ev, apartman, dükkan, ofis ve tatil evlerinin kira getirilerinde ortalamalar:

Lefkoşa’da ev kira getirileri %3 ile %4, apartman daireleri için %4 ile %5, dükkanlar için %5,50 ile %6 arasında, ofisler için %5 ile %5,50 arasında ve tatil evleri için %2 ile %2,5 arasında değişmektedir.

Limasol’da konutlarda %2,5 ile %3 arasında, apartmanlarda %4,5 ile %5 arasında, dükkanlarda %5 ile %5,5 arasında, ofislerde %5 ile %5,5 arasında ve tatil evlerinde %2,5 ile %3,5 arasında kira getirisi bulunuyor.

Larnaka’da ise evlerde %2,5 ile %3,5, apartman daireleri için %4,5 ile %5,5, dükkanlar için %5 ile %5,5, ofisler için %5 ile %6 ve yazlık evlerde %2 ile %3 arasında kira getirisi bulunuyor..

Baf’ta mülk sahiplerinin yararlandığı kira getirileri evler için %3 ila %4, apartmanlar için %5 ila %6, dükkanlar için %5,5 ila %6.5, ofisler için %5 ila %6 ve yazlık evlerde %3,5 ila %4 arasında değişiyor..

Mağusa’da konut kira getirileri %3,5 ile %4,5, apartman daireleri için %4,5 ile %5,5, dükkanlar için %5 ile %6, ofisler için %5 ile %6 ve tatil evleri için kira getirileri %3,5 ile 3,5 arasında değişiyor.