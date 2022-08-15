Güney Kıbrıs'ta Emlakçılar Ne Kadar Kazanıyor?

İşte Güney Kıbrıs’ın tüm şehirlerinde ev, apartman, dükkan, ofis ve tatil evlerinin kira getirilerinde ortalamalar:
Lefkoşa’da ev kira getirileri %3 ile %4, apartman daireleri için %4 ile %5, dükkanlar için %5,50 ile %6 arasında, ofisler için %5 ile %5,50 arasında ve tatil evleri için %2 ile %2,5 arasında değişmektedir.
Limasol’da konutlarda %2,5 ile %3 arasında, apartmanlarda %4,5 ile %5 arasında, dükkanlarda %5 ile %5,5 arasında, ofislerde %5 ile %5,5 arasında ve tatil evlerinde %2,5 ile %3,5 arasında kira getirisi bulunuyor.
Larnaka’da ise evlerde %2,5 ile %3,5, apartman daireleri için %4,5 ile %5,5, dükkanlar için %5 ile %5,5, ofisler için %5 ile %6 ve yazlık evlerde %2 ile %3 arasında kira getirisi bulunuyor..
Baf’ta mülk sahiplerinin yararlandığı kira getirileri evler için %3 ila %4, apartmanlar için %5 ila %6, dükkanlar için %5,5 ila %6.5, ofisler için %5 ila %6 ve yazlık evlerde %3,5 ila %4 arasında değişiyor..
Mağusa’da konut kira getirileri %3,5 ile %4,5, apartman daireleri için %4,5 ile %5,5, dükkanlar için %5 ile %6, ofisler için %5 ile %6 ve tatil evleri için kira getirileri %3,5 ile 3,5 arasında değişiyor.
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