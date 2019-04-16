Güney Kıbrıs'ta erken seçim tartışması

DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, Rum Meclisi’nin kendi kendini feshetmesi ve Avrupa Parlamentosu seçimiyle eşzamanlı genel seçim yapılmasındaki ısrarının, iç cephede seslerin yükselmesine sebep olduğu bildirildi.

Alithia gazetesi, Rum Başkanlık Sarayı’nda dün yapılan, maaş kesintileriyle ilgili Rum İdari Mahkemesi’nin vermiş olduğu kararın temyize götürülmesine dair toplantıda, siyasi partilere DİSİ’nin bu önerisiyle ilgili yorumlarının sorulduğunu ve partilerden, çeşitli değerlendirmeler geldiğini yazdı.

Gazete, AKEL’in önceki güne kadar bu öneriyi “ciddiyetsiz bir öneri” olduğu gerekçesiyle reddettiğini; ancak dün, Hükümet’in istifa etmesi önkoşuluyla, bu öneriyi kabul edebileceğini açıkladığını belirtti.

Haberde, DİKO’nun, DİSİ’nin bu önerisinin ciddiyetten yoksun olduğunu ifade ettiği; Vatandaşlar İttifakı, ELAM ve EDEK’in ise Neofitu’nun tezini benimsediklerini açıkladıkları kaydedildi.



PRODROMU’DAN GÜÇLER AYRILIĞI İLKESİNE ATIF

Gazete devamla, Rum Hükümet Sözcüsü’nün, DİSİ’nin önerisini Hükümetin istifası önkoşuluyla kabul eden siyasi partilere, güçler ayrılığı ilkesine atıfta bulunarak yanıt verdiğini aktardı.

Habere göre Prodromu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de olayların gidişatından üzgün olduğunu; ancak bu olayların tekrarlanmaması için geçmişten ders alınması gerektiğini kaydetti.