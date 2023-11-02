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Güney Kıbrıs’ta işlenen cinayetlerde öldürülen kişilerin arkadaş oldukları ortaya çıktı

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Güney Lefkoşa’da, kaldığı apartmanın balkonunda keskin nişancı tarafından tek atışla öldürülen Aleksis Mavromihalis ile Pazartesi günü Limasol’da, aracı içerisindeyken yaylım ateşi açılarak öldürülen Thanasis Kaloyeropulos’un arkadaş oldukları ortaya çıkt
Güney Kıbrıs’ta işlenen cinayetlerde öldürülen kişilerin arkadaş oldukları ortaya çıktı

Güney Lefkoşa’da, kaldığı apartmanın balkonunda keskin nişancı tarafından tek atışla öldürülen Aleksis Mavromihalis ile Pazartesi günü Limasol’da, aracı içerisindeyken yaylım ateşi açılarak öldürülen Thanasis Kaloyeropulos’un arkadaş oldukları ortaya çıktı.

Alithia gazetesi, kaldığı apartmanın balkonunda keskin nişancı tarafından tek atışla öldürülen Aleksis Mavromihalis’in bir süredir rakip çetelerin hedefinde bulunduğunu ve daha önceden de suça karıştığını kaydederken, yürüttüğü mesleki faaliyetlerinin Limasol’a da uzandığını ve aracı içerisindeyken yaylım ateşi açılarak öldürülen Thanasis Kaloyeropulos ile iş birliği içerisinde olduğunun tespit edildiğini yazdı.

Gazete, tüm bu bilgiler ışığında, birilerinin kendi çıkarlarını korumak adına Mavromihalis ile Kaloyeropulu’nun mesleki faaliyetlerini genişletmesinin ve sağlamlaştırmasının önüne geçmek istemiş olabileceği değerlendirmesinin yapıldığını kaydetti.

Cinayetin hemen ardından bölgeye polis ekiplerinin ve ambulansın gittiğini belirten gazete, olay bölgesinde yapılan araştırmada mermi kovanının bulunduğunu ve ateşin nereden açıldığının tespit edildiğini yazdı.

Gazete, Mavromihalis’in öldürülmesinden kısa bir süre sonra, Koççat köyü yakınlarında yanan bir araç bulunduğunu ve yanan aracın, cinayetle bağlantılı olduğunun düşünüldüğünü kaydetti.

Haberde, bölgedeki kamera görüntüleri ile telekomünikasyon verilerinin de inceleneceği ve soruşturmanın çok yönlü devam ettiği ifade edildi.

Bu arada gazete, Kaloyeropulos'u öldürdüğünden şüphelenilen iki kişinin fotoğrafına da yer vererek, polisin bu kişileri görenlerin en yakın polis karakoluna haber vermesi veya telefon açması çağrısında bulunduğunu yazdı.

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