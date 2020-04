Güney Kıbrıs’ta koronavirüs vakaları ve bundan kaynaklı ölümlerde artış gözlemlenmesi endişelere neden oluyor.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazetelerin gündeminin büyük bir bölümünde yine koronavirüs ile ilgili haberler yer aldı.

Haberi “Birbirimize Bulaştırıyoruz –Vakaların Yüzde 72’si Birbirimizle Olan Temastan-Savaşın Sonu Yok” başlığıyla veren Fileleftheros gazetesi, koronavirüs kaynaklı ölüm listesinin her gün uzadığını, bununla birlikte teyit edilmiş vaka sayısının onlarca arttığına dikkati çekti.

Güney Kıbrıs’taki koronavirüs toplam vaka sayısının, dün, 37 (diğer gazetelerde vaka sayısı 36 olarak verildi) vakanın daha tespit edilmesiyle 356’ya çıktığını, koronavirüs kaynaklı ölümlerin ise dün itibarıyla 10’a yükseldiğini yazan gazete, vakalarla ilgili bilgilendirme açıklaması çerçevesinde alınan tedbirlere katiyen uyulması yönünde çağrı yapıldığını da belirtti.

Alithia gazetesine göre Rum Sağlık Hizmetleri Birimi Müdürü Dr.Marios Loizu, dün yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden kişinin, Limasol Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören, bazı hastalıklara sahip 77 yaşındaki bir kadının olduğunu belirtti.

Gazete koronavirüs kaynaklı ölüm sayısının 8’i erkek 2’si kadın olmak üzere 10’a yükseldiğini yazdı.

Gazete dün yapılan açıklamaya dayanarak, toplam 356 vakaya, İngiliz Üslerinde tespit edilen 10 kişinin de dahil olduğunu belirtti.

Habere göre vakalarla ilgili ayrıntıların da verildiği açıklamada, “Mağusa Hastanesi”nde 5’i yoğun bakımda olmak üzere 35 kişi tedavi görürken, 3 kişi buradan taburcu oldu.

Limasol Hastanesi’nde toplam 9 kişi entübe edilirken bunlardan 2’si yoğun bakımda bulunuyor. Lefkoşa Rum Genel Hastanesi’nde ise 7 kişi yoğun bakında tedavi görüyor. Bu hastaların durumu ise şu ana kadar stabil olmakla birlikte kritik olarak addediliyor.

YENİ DOĞAN BEBEĞİN TESTİ NEGATİF

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, koronavirüs testi pozitif olan ve de geçtiğimiz gün Makarios Hastanesinde doğum yapan kadının bebeğine yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığını yazdılar.

Habere göre Makarios Hastanesi Pediatri Bölüm Başkanı Avraam İlias, konu hakkında yaptığı açıklamada, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu ve herhangi bir semptom göstermediğini ifade etti.

Koronavirüs tedavisi gören başka bir çocuğun var olup olmadığı sorusu üzerine İlias, tek teyit edilen çocuk vaka olarak addedilen 3 aylık bir bebeğin bulunduğunu ancak üç günlük tedavinin ardından taburcu olduğunu ve şu anda, her gün takip edildiği evinde bulunduğunu belirtti.

VAKALARIN YÜZDE 80’İ EVDE TEDAVİ GÖRDÜ

Alithia gazetesi bir başka haberinde Güneydeki Kıbrıs Üniversitesi Moleküler Viroloji Öğretim Görevlisi Leontios Kostrikis’in açıklamasına dayanarak, Güney Kıbrıs’taki koronavirüs vakalarının 240 kişiye denk gelen yüzde 80’nin, hastanede tedaviye gerek kalmadan enfeksiyonu evde geçirdiğini yazdı.

Habere göre Kostrikis, bu kişilerin hastalığı, şahsi doktorlarıyla sürekli temas kurarak, evde yendiklerini belirtti.

Haberde ayrıca hastanede tedavi gören 81 kişiden 29’unun taburcu olduğu da belirtildi.

RUM SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Alithia gazetesi ve diğer gazetelere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, klorokin ve hidroksiklorokin ilaçlarının sadece doktor gözetiminde reçete olarak yazılması durumunda kullanılması gerektiği yönünde açıklamada bulundu.

Sağlık Bakanlığı, şu an dünyada, koronavirüse karşı mücadele olanakları çerçevesinde bu iki ilacın araştırıldığını ancak araştırmaların henüz ispatlanmadığını, bu nedenle bu iki ilacın reçeteli kullanılması gerektiğini belirtti.

AKEL VE DİKO’DAN MADDİ KATKI

Fileleftheros gazetesi, AKEL ve DİKO’nun koronavirüse karşı mücadele için maddi bağışta bulunduklarını yazdı.

Gazete, AKEL’in 20 bin Euro’luk bağışının Kıbrıs Üniversitesi araştırma merkezine gideceğini, DİKO’nun 10 bin Euro değerindeki bağışının ise tıbbi malzemenin alınması için kullanılacağını belirtti.

Fileleftheros gazetesi bir başka haberinde ise, siyasi liderlerin de koronavirüs nedeniyle karantinada olduklarını, parti başkanlarının tüm faaliyetlerini koronavirüs nedeniyle iptal ettiklerini ve çalışmalarını evden yürüttüklerini yazdı.

Habere göre parti başkanları, çalışmalarını genellikle telekonferans aracılığıyla yürütüyor.

GÜNEY KIBRIS SIKI TEDBİRLER ALAN ÜLKELER ARASINDA

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs’ın, AB üyesi 27 ülke arasında, koronavirüse karşı sıkı tedbirler alan ilk ülkelerden biri olduğunu yazdı.

Güney Kıbrıs’ın, 13 Mart tarihine kadar uçuşları iptal eden ve okulları tatil eden ilk ülke olduğuna da dikkati çeken gazete, ülkeye girişlerin o zaman sadece yasal sakinler için geçerli olduğunu da belirtti.