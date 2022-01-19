Güney Kıbrıs’ta Koronavirüste Durum.. Dün 5 Kişi Hayatını Kaybetti

Güney Kıbrıs’ta dünkü koronavirüs bilançosunun Rum Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasının ardından değiştiği, açıklamadan kısa süre sonra 2 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Alithia ve diğer gazetelere göre, Rum Sağlık Bakanlığı 3 can kaybı ve 2 bin 200 yeni vaka açıklamasının ardından 2 kişi daha hayatını kaybetti. 24 saatte koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 5’e (pandemi sürecinde toplam 687), yapılan 104 bin 965 test sonucunda saptanan 2 bin 200 yeni vaka ile toplam vaka sayısı 230 bin 856’ya ulaştı.

Aynı gazete 11 Aralık 2021’den 7 Ocak 2022’ye kadarki dönemde saptanan koronavirüs sayısının 7’ye katlandığını, 2022’nin ilk haftasında saptanan vakaların yüzde 98,9’unun, 8-14 Ocak haftasında saptanan vakaların da yüzde 86’sının Omicron varyantı olduğunu kaydetti.

Alithia, Paralimni’de testi pozitif çıktığı halde okula giden bir ortaokul öğrencisinin anne-babasına ulaşan okul müdürü, öğrencinin pozitif olan 53 yaşındaki babasının hışmına uğradığını yazdı.

Habere göre, diğer öğrencilerin yakınlarından öğrenciyle anne-babasının koronavirüs testlerinin pozitif olduğunu öğrenen müdürün öğrencinin anne-babasını telefonla aradı. Bunun üzerine okula gidene baba, odasında bulduğu müdüre hakaret ve saldırıda bulundu.

Baba daha sonra polis tarafından işyerinde bulunarak, tutuklandı.