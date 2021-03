Güney Kıbrıs’ta can kaybı yaşanmayan 5 günün ardından dün 52 yaşındaki, kronik rahatsızlığı olmayan bir erkeğin koronaviüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Güney Kıbrıs’ta can kaybı yaşanmayan 5 günün ardından dün 52 yaşındaki, kronik rahatsızlığı olmayan bir erkeğin koronaviüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Alithia’nın haberine göre dün meydana gelen ile birlikte koronavirüsün başlangıcından beri yaşanan can kayıpları 232’ye yükseldi.

Rum Sağlık Bakanlığı, dün yapılan 32 bin 933 testten 288’inin pozitif çıktığını dün itibarıyla tedavi gören hasta sayısının 79, durumu ciddi olanların da 22 olduğunu açıkladı.

Aynı gazete Rum öğretmen ve eğitimciler arasında koronavirüs enfeksiyonunda artış gözlemlendiğini, 20-26 Şubat’ta Güney Kıbrıs genelindeki 43 ilkokul, 19 lise, 15 özel okul ve 9 anaokulunda toplam 56 öğretmen, 109 ilkokul, 25 lise ve 5 anaokulu öğrencisinin virüs bulaştığını yazdı. Özellikle Limasol’daki okullarda her birinin 30 temaslısı bulunan 5 temas zinciri saptandığı da belirtildi.

Fileleftheros Rum Sağlık Bakanlığı’nın okullarına geri dönüp yüz yüze derslere başlayabilmeleri için orta eğitim öğrencilerine haftada bir hızlı (rapid) test yapılması zorunluluğu getirmesine tepki yağdığını yazdı.

Habere göre veliler, çocuklarını test yaptırmadan okula götüreceklerini, okula alınmazlarsa da okul dışında protesto gösterisi yapacaklarını bildirdi.