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Güney Kıbrıs'ta Noel günü ölümlü kaza ve kundaklama

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Güney Kıbrıs’ın, Noel yortusunun kutlandığı bugün güne, ölümlü bir trafik kazası ve kundaklama ile başladığı belirtildi.
Güney Kıbrıs'ta Noel günü ölümlü kaza ve kundaklama

Güney Kıbrıs’ın, Noel yortusunun kutlandığı bugün güne, ölümlü bir trafik kazası ve kundaklama ile başladığı belirtildi.

“Sigmalive” haber sitesine göre Limasol sakini 52 yaşındaki muhasebeciye ait araç, bu sabaha yakın kundaklandı.

Aracın, muhasebeciye ait evin dışında park halindeyken kundaklandığı belirtirken bombanın, ilkinde patlamaması nedeniyle iki kez ateşlendiği de ifade edildi.

Haberde olayla ilgili failin hareketlerinin, evin kapalı devre kamera sistemiyle kayıt altına alındığı da belirtilirken patlama sonucu araçta geniş çapta hasar meydana geldiği de ifade edildi.

-Ölümlü trafik kazası

Öte yandan Limasol’da bu sabaha yakın meydana gelen trafik kazasında Güney Kıbrıs’ta ikamet eden 36 yaşındaki Ukraynalı Sviatloslav Suprun’un hayatını kaybettiği belirtildi.

Habere göre Suprun, motosikletiyle Limasol yolunda ilerlediği esnada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak sürüklendi.

Suprun’un kaskının olmasına karşın ağır şekilde yaralandığını ancak kurtarılamadığı da belirtildi. 

 
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