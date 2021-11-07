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Güney Kıbrıs'ta Su Krizi!

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Güney Kıbrıs'ta su doluluk oranı sadece %50 seviyesinde ve Lefkoşa bölgesi bu oran sadece %30!
Güney Kıbrıs'ta Su Krizi!

Pazar günü yayınlanan bir bildirildiğine göre, adanın güneydeki su doluluk oranı, yılın bu zamanına göre yağış kıtlığı nedeniyle yalnızca yüzde 50'nin biraz üzerinde bir kapasitede olduğu kaydedildi.

Depolanan miktar, geçen yılki 220,9 milyon metreküp, yani kapasitenin yüzde 76'sı ile karşılaştırıldığında, 5 Kasım itibariyle yüzde 50,1, yani 145,5 milyon metreküpe geriledi.

Verilere göre, Kıbrıs'ın en büyük barajı olan Kouris'in doluluk oranı, Kasım 2020'nin başındaki yüzde 81,3'e kıyasla 59,2 milyon metreküp, yani yüzde 51,5 oldu.

Güney Boru Hattı'na bağlı olan Kouris, Kalavasos, Lefkara, Dipotamos, Germasogeia, Arminou, Polemidia ve Achna su rezervi, geçen yıl yüzde 75 olan kapasiteye kıyasla 89,3 milyon metreküp (yüzde 47) kapasite depoladı.

Baf'ın üç su rezervi Asprokremmos, Kannaviou ve Mavrokolympos, 42,4 milyon metreküp depoladı ve yüzde 59 kapasitedeyken, Chrysochous bölgesindeki Evretou, Argaka, Pomos ve Ayia Marina ise yüzde 48,7 oranında.

5 Kasım'da depolanan kapasitenin en düşük yüzdesi toplam 1,1 milyon metreküp (yüzde 30,3) ile Lefkoşa'da Vyzakia, Xyliatos ve Kalopanayiotis'te. Bu su rezervlerin kapasitesi 3.4 milyon metreküp ve geçen yıl Kasım ayında bu rezerv yüzde 50 doluydu.


CNA'ya göre, 2020'de Güney Kıbrıs'taki toplam su ihtiyacı 266 milyon metreküptü. Bunun 221 milyon metreküpü yağışlarla ve 52 milyonu ise tuzdan arındırılmış ve geri dönüştürülmüş sudan geliyordu.


Cyprus Mail.
Çeviri: Mert Efekan, Detay Kıbrıs

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