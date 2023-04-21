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Güney Kıbrıs'ta temel gıda ve tüketim ürünleri yüzde 20 zamlandı

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Güney Kıbrıs'ta Tüketiciyi Koruma Dairesi’nin “Fiyat Gözlemevi”nin Eylül 2021- Mart 2023 dönemine ilişkin temel gıda ve tüketim ürünü fiyatlarının yüzde 20 zamlandığı bildirildi.
Güney Kıbrıs'ta temel gıda ve tüketim ürünleri yüzde 20 zamlandı

Haravgi “Hane Halkı Sepeti Yüzde 20 Daha Pahalı” başlıklı haberinde, Mart 2023’te gıda fiyatlarına yüzde 67,2 oranında yeni zam yapıldığına işaret ederek, tüketici sepetindeki ürün kalemlerinden bazılarının sadece mart ayında gördüğü zam oranından örnekler verdi.

Buna göre, makarna, un, pirinç, bulgur ve şeker fiyatları yüzde 55,9, taze ürünler yüzde 68, mutfak tipi tüp gaz yüzde 38,3, bebek ürünleri yüzde 27,7, kişisel hijyen ve bakım ürünleri yüzde 27,4, konserve yüzde 31,6 zamlandı.

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