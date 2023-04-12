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Güney Kıbrıs'ta yüksek kolesterol eğiliminde artış bekleniyor

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“Deloitte” profesyonel danışmanlık şirketinin, Güney Kıbrıs için yaptığı araştırmaya göre, 2030 yılına kadar hiperkolesterolemi (yüksek kolesterol) eğiliminde artış beklendiği ifade edildi.
Güney Kıbrıs'ta yüksek kolesterol eğiliminde artış bekleniyor

Haravgi gazetesi, “Deloitte” şirketinin “Kıbrıs’ta aterosklerozun (damar sertliği) sosyo-ekonomik etkileri” temalı araştırması sonucunda, 2030 yılına kadar hiperkolesterolemi eğiliminde yüzde 13.7 oranında bir artışın ve yüksek kolesterole sahip kişi sayısının  ise 155 bin kişiyi geçmesinin beklendiğini yazdı.

Güney Kıbrıs’ta 2021 yılında, 136 bin 446 kişiye denk gelen, nüfusun yüzde 15.6’sının hiperkolesterolemi  hastası olduğunu yazan gazete bu kişilerin yüzde 50.9’nun ise 18-64 yaş aralığında bulunduğunu belirtti.

Gazete, Güney Kıbrıs’ta ateroskleroz görülme sıklığının yüzde 3.7’ye dayandığına işaret ederek, bugün 33 bin 152 olduğu düşünülen hasta sayısının 52 bin 515'e yükselmesinin beklendiğini yazdı.

Güney Kıbrıs’taki ölüm nedenlerine ilişkin 2020 analizlerine göre, ölümlerin yüzde 14.8’i, aterosklerozun klinik belirtileri "kalp hastalığı ve felç" ile ilişkilendiriliyor.

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