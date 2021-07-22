Güney Kıbrıs’taki Hastanelerde Durum “Dramatik”

Güney Kıbrıs’ta bin bandının üzerinde seyreden Covid-19 vaka sayısı nedeniyle devlet hastanelerinin doluluk oranının yüzde 90’ın üstünde olduğu ve sağlık sisteminde ilerleyen günlerde büyük zorluklar yaşanacağı bildirildi.

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü (OKİPİ) Basın Sözcüsü Haralambos Harilau’nun konuyla ilgili açıklamasında, hastanelerdeki kötü durum nedeniyle bugün toplantı yapılarak sözleşmeli statüde vardiyalı doktor ve hastabakıcı istihdamının görüşüleceğini söylediğini yazdı.

Habere göre Harilau, Limasol ile Larnaka’daki devlet hastanelerinde Covid-19 hastaları için yeni servisler açıldığını ve yatılı tedavi gören hasta sayısının 300’ü aşması halinde, Baf’taki devlet hastanesinde de ekstra servis açılacağını kaydetti.

Harilau, gün geçtikçe daha fazla hastanın yatışının yapıldığını ve taburcu edilen kişi sayısının az olduğunu; hasta yatışlarıyla taburcu olan kişi sayısında denge sağlanamaması halinde önümüzdeki günlerin oldukça zorlu geçeceğini belirtti.

5 ÇOCUK MAKARİOS HASTANESİ’NDE COVİD-19 TEDAVİSİ GÖRÜYOR

Gazete, bir diğer haberinde ise Makarios Hastanesi’ndeki Covid-19 servisinin tamamen dolu olduğunu; şu anda beş çocuğun tedavi gördüğünü ve altıncısının da bugün gelmesinin beklendiğini, ilerleyen günlerde de virüsün toplumda büyük yayılım göstermesi nedeniyle çok daha fazla çocuk hasta yatışı beklendiğini yazdı.

Hasta çocuklardan ikisinin bir ve on aylık iki erkek bebek olduğunu, birinin sekiz yaşındaki bir erkek çocuk ve diğer ikisinin de 11 ve 12 yaşında iki kız çocuk olduğunu kaydeden gazete, klinik durumlarının genel olarak iyi olduğunu; ancak birinin oksijen aldığını belirtti.

YETİŞKİNLERİN YÜZDE 70,4’Ü İLK DOZ AŞISINI YAPTIRDI

Gazetenin bir başka haberinde de, 18 yaş üstü kesimin yüzde 70,4’ünün ilk doz aşısını yaptırdığı; yüzde 61,6’sının ise her iki doz aşısını olup aşılanmayı tamamladığı bildirildi.

Haberde, “walk-in” olarak adlandırılan randevusuz aşı merkezlerinde dün, 1031 kişiye aşı yapıldığı ifade edildi.

VAKALARIN YÜZDE 81’İ 40 YAŞIN ALTINDA

Bu arada Fileleftheros gazetesi de, Covid-19 vakalarının yüzde 81’inin 40 yaşın altında olduğu ve hastanede tedavi gören kişilerin ortalama yaşının 53 olduğu bilgisine yer verdi.

Haberde, pozitif vakaların yüzde 90’ının aşısız olduğuna işaret edildi.