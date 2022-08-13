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Güney Kıbrıs'taki üretim sektörü temsilcileri hellim konusunda Rusya pazarını yorumladı

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Güney Kıbrıs’taki hellim sektörüne bağlı temsilciler, hellim ticaretine ilişkin Rusya pazarı konusunda değerlendirmelerde bulundu.
Güney Kıbrıs'taki üretim sektörü temsilcileri hellim konusunda Rusya pazarını yorumladı

Alithia gazetesi “Üretim Sektörü İşgal Altındaki Topraklardaki Hellim Planlamasını Nasıl Yorumladı-İhracat Etkinliği Tehlikede Değil” başlıklı haberinde, üretici temsilcilerinin, “Avrupa Birliği’nin uyguladığı yaptırımların benimsenmesine bağlı olarak Rusya pazarının ihracat yapılan ülkeler arasında olmamasına bağlı olarak, bunun; Güney Kıbrıs için onarılamaz bir yara niteliği taşımadığı” görüşünü ortaya koyduklarını yazdı.

Habere göre üretici temsilcileri, gazeteye yaptıkları açıklamada Rusya’nın, ihracat destinasyonlarının zirvesinde yer alan bir ülke olmadığını da belirttiler.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden önce Rum tarafının hellim konusunun Rusya’da ileriye götürülmesi yöntemlerini aradığını yazan gazete hatta ilk adımların atıldığını ancak bu yıl içerisinde bu çabaların rafa kalktığını girdiğini belirtti.

Habere göre aynı temsilciler, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın gelecek Kasım ayında Rusya ile hellim ticareti konusunda anlaşmaya varması durumunda bunun, yetkililer tarafından incelenmesi gerekeceğini ancak bugünkü ihracat etkinliği (verimliliği) açısından bu durumun kendilerini etkilemeyeceğini ifade ettiler.

Gazete Güney Kıbrıs’ta üretilen hellimin,  yıllık 200 milyon Euro ile ilaçtan sonra ikinci büyük ihraç ürünü olduğunu yazdı.

Gazete bu miktarın büyük bir çoğunluğunun ise Birleşik Krallık’tan geldiğini belirtti.

Gazete haberinde ayrıca MİK(Menşe ismi korumalı ürün) ile ilgili kriterler dışında hellim adı altında üretilen ürünlere ilişkin rezervlerin dağıtılması için peynir üreticilerine verilen gayriresmi dönemin ay sonunda dolacağını, Eylül ayı itibarıyla piyasada sadece MİK kriterlerinde üretilen hellimin yer alacağını da anımsattı

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