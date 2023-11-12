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Güney Lefkoşa'da bir giyim mağazası üçüncü kez bombalandı

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Rum basını, Engomi bölgesinde bulunan bir giyim mağazasının dün sabaha karşı üçüncü kez bombalı saldırının hedefi olduğunu yazdı.
Güney Lefkoşa'da bir giyim mağazası üçüncü kez bombalandı

Güney Kıbrıs’ta Engomi bölgesinde bir giyim mağazasına bombalı saldırı düzenlendi. 

Mağazanın girişine yerleştirilen yüksek tahrip gücüne sahip patlayıcı mekanizmasının patlamasından ötürü mağazada ve mağazanın yakınında park halinde bulunan iki araçta maddi zarar meydana geldiğini yazan gazete, polisin yapılan saldırıyla birlikte, mağaza sahibinin yakın bir akrabasına yaptığı ticari faaliyetlerle ilgili mesaj gönderilmeye çalışıldığını düşündüğünü aktardı. 

Haberde, mağaza sahibinin yurt dışında bulunduğu ve ülkeye dönmesinin ardından ifade vermesinin beklendiği de belirtildi. 

Politis ise konuyla ilgili haberinde söz konusu mağazayı, 72 yaşındaki mağaza sahibinin yakın bir akrabasının çalıştırdığını ve bu kişinin polisi geçmişte ciddi suçlarla ilgili olarak meşgul ettiğini yazdı. 

Rum Elektrik İdaresi AİK’in “Mağusa” bölgesindeki trafo merkezlerinden birkaç ay içerisinde büyük miktarda bakır, transformatör, kablo ve çeşitli metal nesneler çalındığı ve çalınan eşyaların değerinin 30 bin Euro civarında olduğu haber verildi. 

Polisin olayla ilgili olarak 39 yaşındaki bir Kıbrıslı Rum’u tutukladığını yazan Fileleftheros gazetesi, hırsızlık olaylarının bu yılın Ocak-Ağustos ayları arasında gerçekleştiğini kaydetti. 

Gazete polisin olaya başka kişilerin de karıştığını düşündüğünü ekledi.

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