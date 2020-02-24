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Güney Lefkoşa’da Dün İşlenen Cinayetin Nedeni Hırsızlık

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Güney Lefkoşa’da Dün İşlenen Cinayetin Nedeni Hırsızlık
Güney Lefkoşa’da Dün İşlenen Cinayetin Nedeni Hırsızlık

Güney Lefkoşa’da dün sabah “Riganis” sokakta 24 yaşındaki Pakistan uyruklu Ahmed Bin Talib’in öldürülmesiyle sonuçlanan cinayetin nedeninin hırsızlık olduğu belirtildi. 

Politis gazetesi ve diğer gazeteler, cinayetin ayrıntılarına yer verirken polisin, olayla ilgi dün 22 yaşındaki yabancı uyruklu bir kişiyi tutuklandığını yazdılar. 

Gazete polisin, olaya karıştığı düşünülen 27 yaşındaki  Mohamad Alshalal isimli Suriyeliyi de aradığını belirtti. 

Habere göre polis yetkilisi Dimitris Dimitriu konu hakkında yaptığı açıklamada, cinayete iki kişinin karıştığını, cinayetin nedeninin de hırsızlık olduğunu belirtti.

Olayın birkaç dakika sürdüğünü, çok kısa zaman içerisinde gerçekleştirildiğini belirten Dimitriu, bölgede birçok güvenlik kamerası olduğunu ve bunların değerlendirmeye alındığını söyledi. 

Lefkoşa’nın merkezinde yeni bir suçtan dolayı polisin endişe duyup duymadığı şeklindeki bir soru üzerine Dimitriu, polisin, gerek gündüz gerekse gece boyunca bölgede olduğunu belirtti. 

Öte yandan Alithia gazetesi, cinayet zanlısı olarak tutuklanan 22 yaşındaki kişinin, 24 yaşındaki Pakistanlıyı bıçakladığını kabul ettiğini, ancak onu öldürdüğünü anlamadığını da iddia ettiğini yazdı.

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