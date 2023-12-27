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Güney Lefkoşa'da olaylı kovalamaca!

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Güney Lefkoşa’ya bağlı Çeri köyünde dün, AB vatandaşı olan bir kişiyle polis arasında olaylı bir kovalamaca yaşandığı bildirildi.
Güney Lefkoşa'da olaylı kovalamaca!

Alithia gazetesi, polise bölgede şüpheli hareketler sergileyen bir sürücü olduğuna dair ihbar gittiğini ve ihbarı değerlendiren polisin, söz konusu şahsı tespit ederek kullandığı aracı durdurmaya çalıştığını; ancak şahsın kaçmaya başladığını yazdı.

Gazete, polisin aracı durdurmak için ateş açtığını, ancak şahsın kaçmaya devam ettiğini kaydederken, şahsın kovalamaca esnasında başka bir araca çarparak kaza yaptığını ve aracını terk ederek saklanmaya çalıştığını belirtti.

Haberde, bir süre sonra şahsın yakalanarak gözaltına alındığı ve tasarrufunda az miktarda uyuşturucu, bıçak ve hırsızlık malzemeleri bulunduğu ifade edildi.

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