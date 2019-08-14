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Güney Lefkoşa'ya 300 Bin ağaç dikiliyor

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Çölleşme tehlikesine karşı Lefkoşa’ya 300 bin ağaç
Güney Lefkoşa'ya 300 Bin ağaç dikiliyor

Kıbrıs’ın güneyinde faaliyet gösteren “Lefkoşa’ya 300 Bin Ağaç” isimli vatandaş inisiyatifi Kıbrıs Adası’nın ve özellikle Lefkoşa civarındaki ovaların küresel ısınmanın etkilerine maruz kaldığına, bilimsel analizlerin, artan ısı nedeniyle Kıbrıs’ın çölleşme süreci içerisine girdiğini gösterdiğine dikkat çekti.

Haravgi’nin haberine göre, adı geçen inisiyatif 2019 sonbaharında büyük bir ağaç dikme seferberliği için Kıbrıs Cumhuriyeti makamlarını, yerel yönetimi, Orman Dairesi’ni, eğitim kurumları ve diğerlerini harekete geçirmek amacıyla sosyal medya üzerinden eyleme geçeceğini duyurdu.

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