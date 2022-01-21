Güneyde Arkeolojik Alanlar Düğün Merasimlerine Açıldı

Güney Kıbrıs’ta arkolojik ve tarihi mekanlar, izine tabi olacak şekilde düğün merasimlerine açıldı.



Fileleftheros gazetesi, Rum Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda Güney Kıbrıs’taki arkeolojik ve tarihi mekanlarda düğün merasimlerinin düzenlenebileceğini yazdı.



Gazete, Larnaka, Limasol ve Baf kaleleri ve birçok müze ile arkeolojik alanın, Arkeoloji ve Müzeler Dairesi’nden alınacak izin sonrasında düğün alanı olarak kullanılabileceklerini aktardı.



Haberde, bu alanlarda yapılacak düğünler sırasında havaya çiçek, pirinç ve konfeti gibi şeylerin atılamayacağı, hava fişek gösterisi de düzenlenemeyeceğini de belirtildi.



Gazete, müze ve ören yerlerine genel girişlerin ve fiyatlarının belirlenmesi konusunda Rum Arkeoloji ve Müzeler Dairesi’nin yetkilendirildiğini de belirtti.