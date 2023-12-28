Güney'de başgardiyan uyuşturucu maddeyle yakalandı

Güney Kıbrıs'ta Merkezi Cezaevi'nde başgardiyan olarak görev yapan kişi, üzerinde uyuşturucu madde tespit edilmesi sebebiyle tutuklandı.

Alithia ve diğer gazeteler, Merkezi Cezaevi başgardiyanının üzerinde uyuşturucu madde tespit edilmesi sebebiyle tutuklandığını yazdı.

Gazete, 59 yaşındaki başgardiyanın işe gittiği sırada aracının narkotik polisi tarafından durdurulduğunu ve yapılan aramada 15 adet uyuşturucu madde emdirilmiş A4 kağıdı ve alkollü içki ele geçirildiğini aktardı.

Başgardiyanın evinde yapılan aramada ise uyuşturucu madde bulunduğunu belirten gazete, geçtiğimiz ay bir başka gardiyanın da benzer şekilde uyuşturucuyu cezaevine sokmaya çalışırken yakalandığını hatırlattı.