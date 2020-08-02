  • BIST 1.127
  • Altın 442,761
  • Dolar 6,9718
  • Euro 8,1794
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1531 test yapıldı,  5 pozitif vakaya rastlandı

Güney’de bugün toplam 26 yeni vaka

» »
Güney Kıbrıs’ta bugün toplam 26 yeni vaka tespit edildi.
Güney’de bugün toplam 26 yeni vaka

Güney Kıbrıs'ta bugün 26 yeni Covid-19 vakası açıklandı.

Vakaların 15'inin dun gece yapılan testlerlerle belirlendiği, ancak sonucun bu sabah duyurulduğun bildirildi.

Güney’de son rakamlarla birlikte toplam vakanın 1150 olduğu açıklandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs'ta 5 yeni Covid-19 vakası daha01 Ağustos 2020 Cumartesi 12:31
  • Rum lider, Doğu Akdeniz konusunda Putin'den yardım istedi01 Ağustos 2020 Cumartesi 08:47
  • Güney’de koronavirüse karşı ek tedbirler: Maske takmayana 300 Euro ceza!31 Temmuz 2020 Cuma 18:25
  • Güney Kıbrıs’ta koronavirüs bulaşma oranı yükseldi31 Temmuz 2020 Cuma 18:00
  • Güney’de Maske takmayana 300 Euro ceza!31 Temmuz 2020 Cuma 17:13
  • Güney Kıbrıs’ta 4 yeni Koronavirüs vakası tespit edildi30 Temmuz 2020 Perşembe 19:20
  • Güney'de çıkan vakalardan 2'si Kıbrıslı Türk30 Temmuz 2020 Perşembe 14:04
  • Greko Burnunda İçerisinde Göçmenlerin Bulunduğu Bir Tekne Olduğu Haber Verildi30 Temmuz 2020 Perşembe 13:53
  • Filipinli Çalışana İşvereni Tarafından Kötü Muamele30 Temmuz 2020 Perşembe 13:11
  • Güney kıbrıs’ta korona salgınında “kırmızı alarm”30 Temmuz 2020 Perşembe 12:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti