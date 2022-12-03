Güney'de engelliler Saray önünde protesto eylemi düzenledi

Rum tarafında örgütlü engelliler, bakıcıları, aileleri ve dostları ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla “ayrımcılığa hayır, tanınmaya ve saygıya evet” sloganıyla dün Rum Başkanlık Sarayı önünde toplanarak protesto eylemi yaptı.

Fileleftheros ve diğer gazetelere göre eylemciler “ayrımcılık ve dışlanma çocukların ‘iyiliği için’ değil”, “yalvarmıyoruz, haklarımız talep ediyoruz”, “sosyal devletin yıkılmasına hayır”, “engelli çocukların örgün eğitim hakkı tartışmaya açık değildir”, “ödeneği budamak hak budamak demektir” yazılı pankartlar açtı.

Rum yönetiminin engelliler konusunda modası geçmiş politikalarda ısrar ettiğini, engelli kişileri yaşamın birçok alanından dışladığını, engellilerin hakları, ödenekler, hizmetler ve programlar konusunda çok geride kaldığına da işaret eden eylemciler, kendilerini doğrudan veya dolaylı ilgilendiren konularda karar alma prosedürlerine şahsen ve örgütlü olarak tam ve etkin yer almak istediklerini vurguladı.

Rum Yönetimi Başkanı’nın Basın Ofisi Müdürü Andreas Yosif eylemcilerin taleplerini dikkatle dinlediğini, kaydettiğini ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e ileteceğini söyledi.