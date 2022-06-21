  • BIST 2.571,58
  • Altın 1022.371
  • Dolar 17.327
  • Euro 18.3219
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAAşırı sıcaklar kalbi tehdit ediyor!

Güneyde Fransa’dan 6 savaş helikopterleri alımına onay çıktı

» »
Güney Kıbrıs'ta Meclis Savunma Komitesi, dünkü toplantısında Rum Milli Muhafız Ordusu’na (RMMO) Fransa’dan altı savaş helikopteri alınmasına imkan veren 53 milyon Euro’luk ek ödeneğe onay verdi.
Güneyde Fransa’dan 6 savaş helikopterleri alımına onay çıktı

Politis gazetesi, “Altı Fransız Savaş Helikopterinin Alınması Anlaşması Tamam” başlığı altında verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’ın Fransa’dan altı savaş helikopteri alınması için gerekli olan ilk ödeneği dün onayladığı, Fransa’yla ilgili anlaşmanın ise önümüzdeki günlerde imzalanmasının beklendiğini yazdı.

Meclis Savunma Komitesi’nin dünkü toplantısında, Maliye Bakanlığı’ndan talep edilen ve Fransız “Airbus Helicopters” şirketinden altı savaş helikopteri alınması için ilk aşamada gerekli olan 53 milyon Euro’luk ek ödeneği onayladığını aktaran gazete, helikopterlerin toplam maliyetlerinin ise 140 milyon Euro olacağını vurguladı.

Gazete, 140 milyon Euro’nun 2026 yılına kadar taksitlerle ödeneceğini belirtirken, helikopterlerin, Güney Kıbrıs ile Fransa arasında Ağustos 2020 tarihinde imzalanan askeri iş birliği anlaşması çerçevesinde satın alınacaklarını aktardı.

Rum hükümetinin, 10 yıllık süre zarfında toplamda 12 (6+6) savaş helikopteri satın alacağını ifade eden gazete, Savunma Bakanlığı Genel Müdürü Andreas Lukas’ın, geçtiğimiz hafta RMMO yetkilileriyle Paris’te gerçekleştirilen “Eurosatory 2022” uluslararası askeri fuarına katıldıklarını belirtti.

Rum heyetin fuar çerçevesinde satın alınacak helikopterleri de yakından inceleme fırsatı bulundunu belirten gazete, RMMO Komutanı Dimoktritos Zervakis’in fuar çerçevesinde Fransa Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Thierry Burkhard’la görüşerek, 2022-23 dönemi ikili savunma iş birlikleri konularını ele aldıklarını da aktardı.

RUS HELİKOPTERLERİ SIRBİSTAN’A SATILACAK

Gazete haberinin devamında ise, Güney Kıbrıs’ın elinde bulunan 11 adet Rus Mi-35P tipi savaş helikopterinin ise Sırbistan’a satılmasının kararlaştırıldığını yazdı.

Haberde, Rus helikopterlerin eskimiş olması ve AB’nin Rusya’ya uyguladığı ambargo yüzünden bakımlarının imkansız gözükmesi sebebiyle helikopterlerin, AB üyesi olmayan ve helikopterlerin bakımıyla ilgili sorun yaşamayacağını dile getiren Sırbistan’a satılmasının kararlaştırıldığı vurgulandı.

Habere göre, Fransız helikopterlerinin adaya gelmesi sonrasında eski Rus helikopterleri Sırbistan’a gönderilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Skandal üstüne skandal... Güney'de Polis liderliği sallanıyor!18 Haziran 2022 Cumartesi 16:23
  • RMMO, Sözleşmeli asker alıyor!18 Haziran 2022 Cumartesi 15:45
  • Yunanistan, Anastasiadis'e uçak hibe etti!18 Haziran 2022 Cumartesi 15:29
  • Öcalan'ın sahte pasaport ismi Rum kesiminin 'skandal' tatbikatında18 Haziran 2022 Cumartesi 15:14
  • Rum Kesimi'nde konuştu! Flaş Türkiye açıklaması18 Haziran 2022 Cumartesi 14:52
  • Çalışma Bakanlığı’na Ulaştırma Bakanı atandı18 Haziran 2022 Cumartesi 14:41
  • Miçotakis: Güçlü Yunanistan, güçlü Kıbrıs güçlü Helenizm’dir17 Haziran 2022 Cuma 15:52
  • Güney Kıbrıs'ta Polis skandalı!17 Haziran 2022 Cuma 15:38
  • Yunanistan Başbakanı Miçotakis Rum Başkanlık Saray’da!17 Haziran 2022 Cuma 14:11
  • Avrupa Birliği Sayıştayı’na yeni Rum üye atandı17 Haziran 2022 Cuma 12:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti