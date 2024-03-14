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Güney’de kilise skandalı büyüyor… Papazın kadın dövdüğü görüntüler infial yarattı (VİDEO HABER)

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Osiou Avakoum Manastırında, bir papazın kadın bir temizlik işçisini kemerle dövdüğü ortaya çıktı, görüntüler infial yarattı!
Güney’de kilise skandalı büyüyor… Papazın kadın dövdüğü görüntüler infial yarattı (VİDEO HABER)

Güney Kıbrıs’ı sarsan kilise skandalında yeni bir olay patlak verdi. 

Bugün sabah saatlerinde Sigma TV’de yayımlanan yeni görüntülerde, skandalın merkezindeki Osiou Avakoum Manastırında, bir papazın kadın bir temizlik işçisini kemerle dövdüğü ortaya çıktı. 

Sabah saatlerinden itibaren viral hale gelen videoda, manastırda gönüllü temizlikçi olduğu söylenen kadının bir papaza eşya vermeye çalışırken görülürken, bir başka papazın onu azarladığı ve ardından yere iterek kemerle vurduğu görülüyor. 

Videoyla ilgili konuşan Rum polis sözcüsü Christos Andreou, polisin olayı soruşturmaya başladığını söylerken, videodaki kadının ifade için arandığını ifade etti.

 

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